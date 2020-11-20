Худяков не исключил снятие «Тамбова» с чемпионата России

Спортивный директор «Тамбова»не исключил, что клуб снимется с чемпионата России из-за финансовых проблем.

«Пока никакого диалога с руководством области. Они не выходят на связь.

Мы будем рассматривать все варианты. Надеемся, что наше состояние выправится, и руководители нашей области не отвернутся от клуба.

Снятие с чемпионата? Все может быть. Но мы будем делать все для того, чтобы исправить ситуацию», — цитирует Худякова «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация о том, что футболисты «Тамбова» могут бойкотировать матч 17-го тура РПЛ со «Спартаком», если им не выплатят долги по зарплате. 0