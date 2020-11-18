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    Испания разгромила Германию и прошла в плей-офф Лиги наций

    Испания — Германия: счет 6:0, обзор голов

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    Сборная Испании разгромила сборную Германии со счетом 6:0 в матче 6 тура Лиги наций.

    Ферран Торрес
    Ферран Торрес

    Уже в первом тайме «красная фурия» обеспечила себе комфортные условия, забив три гола. Сначала Альваро Мората выиграл верх после подачи с углового. Затем Ферран Торрес отследил отскок мяча от перекладины и расстрелял ворота гостей. Третий гол забил головой забил Родри — с углового навесил Руис.

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    Во втором тайме феерил Ферран. Он забил на 55-й и 71 минуте. Последний гвоздь в крышку немцев забил Оярсабаль, который покатил снаряд в пустые ворота после прострела Хосе Гайи.

    Футбол. Лига наций УЕФА. A4
    Испания — Германия 6:0
    Голы: 1:0 Альваро Мората (17'), 2:0 Ферран Торрес (33'), 3:0 Родриго Эрнандес (38'), 4:0 Ферран Торрес (55'), 5:0 Ферран Торрес (71'), 6:0 Микель Оярсабаль (89') Испания: Унай Симон, Пау Торрес, Хосе Гайя, Серхио Рамос (Эрик Гарсия, 43'), Серхи Роберто, Серхио Каналес (Фабиан, 12'), Коке, Родриго Эрнандес, Ферран Торрес (Микель Оярсабаль, 73'), Даниэль Ольмо (Марко Асенсио, 73'), Альваро Мората (Херар Морено, 73') Германия: Мануэль Нойер, Робин Кох, Маттиас Гинтер, Филипп Макс, Никлас Зюле (Жонатан Та, 46'), Тони Кроос, Леон Горецка (Флориан Нойхаус, 61'), Илкай Гюндоган, Тимо Вернер (Бенджамин Хенрихс, 76'), Лерой Зане (Джан-Лука Вальдшмидт, 61'), Серж Гнабри Предупреждения: Робин Кох (37'), Жонатан Та (67')

    Испания набрала 11 очков и обошла Германию на два пункта, обеспечив себе участие в плей-офф турнира. 0

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