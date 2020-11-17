Сафонов об игре за основную и молодежную сборные: Откуда получу вызов, туда и поеду

В марте молодежная сборная должна провести групповой этап своего Евро, официальные матчи предстоят и главной команде страны.
«К счастью, выбирать не мне, а тренерам. Откуда получу вызов, туда и поеду. На моей работе это никак не скажется в худшую сторону.
Уверен, что Станислав Саламович Черчесов и Михаил Михайлович Галактионов примут правильное решение.
Если пригласят в молодежку, выступлю на Евро, это отличная возможность проявить себя на высоком уровне. Тем более, прошел с этой командой весь отборочный цикл.
Буду больше нужен национальной команде, значит, отправлюсь туда. В любом случае это вершина для любого футболиста независимо от амплуа.
Тем более что за тыл я спокоен — в молодежной сборной есть отличный вратарь Саша Максименко», — сказал Сафонов «Спорт-Экспрессу». 0