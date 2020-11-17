Сафонов об игре за основную и молодежную сборные: Откуда получу вызов, туда и поеду

Голкипер «Краснодара»высказался на тему выступлений за молодежную и основную сборные России.

В марте молодежная сборная должна провести групповой этап своего Евро, официальные матчи предстоят и главной команде страны.

«К счастью, выбирать не мне, а тренерам. Откуда получу вызов, туда и поеду. На моей работе это никак не скажется в худшую сторону.

Уверен, что Станислав Саламович Черчесов и Михаил Михайлович Галактионов примут правильное решение.

Если пригласят в молодежку, выступлю на Евро, это отличная возможность проявить себя на высоком уровне. Тем более, прошел с этой командой весь отборочный цикл.

Буду больше нужен национальной команде, значит, отправлюсь туда. В любом случае это вершина для любого футболиста независимо от амплуа.

Тем более что за тыл я спокоен — в молодежной сборной есть отличный вратарь Саша Максименко», — сказал Сафонов «Спорт-Экспрессу». 0