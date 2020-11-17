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    Сафонов об игре за основную и молодежную сборные: Откуда получу вызов, туда и поеду

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    Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался на тему выступлений за молодежную и основную сборные России.

    Матвей Сафонов
    Матвей Сафонов

    В марте молодежная сборная должна провести групповой этап своего Евро, официальные матчи предстоят и главной команде страны.

    «К счастью, выбирать не мне, а тренерам. Откуда получу вызов, туда и поеду. На моей работе это никак не скажется в худшую сторону.

    Уверен, что Станислав Саламович Черчесов и Михаил Михайлович Галактионов примут правильное решение.

    Если пригласят в молодежку, выступлю на Евро, это отличная возможность проявить себя на высоком уровне. Тем более, прошел с этой командой весь отборочный цикл.

    Буду больше нужен национальной команде, значит, отправлюсь туда. В любом случае это вершина для любого футболиста независимо от амплуа.

    Тем более что за тыл я спокоен — в молодежной сборной есть отличный вратарь Саша Максименко», — сказал Сафонов «Спорт-Экспрессу». 0

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