ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп Гвардиола еще никогда не отвоевывал чемпионство«Манчестер Сити» вернет титул в случае решения двух проблем
  • 21:53
    • Сборная России в меньшинстве проиграла Турции
  • 00:45
    • Венгрия упустила возможность опередить Россию в Лиге наций
  • 00:40
    • Бельгия обыграла Англию, лишив ее шансов на выход из группы
  • 00:37
    • Сборная Италии вышла в лидеры своей группы в Лиге наций
  • 21:50
    • Дубль Вейналдума принес Нидерландам победу над Боснией и Герцеговиной
    Все новости спорта

    Заболотный назвал удаление ключевым моментом игры с Турцией

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Турции Лига наций Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Форвард сборной России Антон Заболотный подвел итоги матча Лиги наций со сборной Турции (2:3).

    Антон Заболотный
    Антон Заболотный

    «Узнал, что выйду в стартовом составе вчера вечером, когда обсуждали тактику, готовились к матчу и планировали игру.

    Можно сказать, что игра резко изменилась после удаления. Все не по плану пошло. Удаление стало ключевым моментом.

    Справились с тем, что выполнили установку, которая была у нас в перерыве. Не падаем духом, готовимся к следующей игре.

  • Сборная России в меньшинстве проиграла Турции
  • Читайте по теме

    • Два пропущенных гола? Стечение обстоятельств. Надо смотреть повторы, вероятность судейской ошибки есть», — цитирует Заболотного YouTube-канал сборной России. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Медведев повторно обыграть Зверева?
  • Медведев — Зверев. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Успешно ли стартует Джокович в Лондоне?
  • Джокович — Шварцман. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Подъем хихонского «Спортинга», результативная игра в Плимуте
  • Экспресс дня 16 ноября. Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.74
  • Экспресс дня 16 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Медведев — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Джокович — Шварцман
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч США — Панама
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Витязь — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Йокерит — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры