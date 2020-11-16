Заболотный назвал удаление ключевым моментом игры с Турцией

Форвард сборной Россииподвел итоги матча Лиги наций со сборной Турции (2:3).

«Узнал, что выйду в стартовом составе вчера вечером, когда обсуждали тактику, готовились к матчу и планировали игру.

Можно сказать, что игра резко изменилась после удаления. Все не по плану пошло. Удаление стало ключевым моментом.

Справились с тем, что выполнили установку, которая была у нас в перерыве. Не падаем духом, готовимся к следующей игре.

Два пропущенных гола? Стечение обстоятельств. Надо смотреть повторы, вероятность судейской ошибки есть», — цитирует Заболотного YouTube-канал сборной России. 0