Шварц: Лесовой — настоящая пушка

Главный тренер «Динамо»рассказал, что для него не стала откровением классная игра нападающего

Лесовой забивал во всех трех матчах под руководством Шварца. Всего же в этом сезоне на его счету шесть голов и три результативные передачи в 13-ти матчах.

«Если говорить, что поражает, то это бы означало, что у меня были более скромные ожидания. Но я от всех жду классный футбол, в том числе от Даниила.

Меня он не удивляет, знал его потенциал. Лесовой — настоящая пушка. С его скоростью, умением обыграть соперника один в один, нацеленностью на ворота мы и рассчитываем, что он будет пользоваться своими козырями.

При этом, что важно, отрабатывает не только в атаке, но и в обороне. Хотя понятно, что игроки группы нападения любят видеть свои фамилии на табло, в этом плане для Даниила последние три матча получились удачными», — сказал Шварц в интервью «Спорт-Экспрессу». 0