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    СМИ: Неймар хочет вернуться в «Барселону»

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    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар по-прежнему надеется вернуться в «Барселону», утверждают испанские СМИ.

    Неймар
    Неймар

    Как сообщает Diario Sport, Неймар планирует покинуть «ПСЖ» следующим летом, за год до завершения контракта с клубом.

    Бразилец рассчитывает на то, что руководство «ПСЖ» не захочет отпускать его бесплатно летом 2022 года и согласится оформить сделку с каталонским клубом по окончании текущего сезона.

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    • Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро.

    Ранее стало известно, что Неймар по-прежнему требует от прежнего руководства «Барселоны» выплату 43,65 млн евро за продление контракта в 2016 году. 0

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