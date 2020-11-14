СМИ: Неймар хочет вернуться в «Барселону»

Нападающий «Пари Сен-Жермен»по-прежнему надеется вернуться в, утверждают испанские СМИ.

Как сообщает Diario Sport, Неймар планирует покинуть «ПСЖ» следующим летом, за год до завершения контракта с клубом.

Бразилец рассчитывает на то, что руководство «ПСЖ» не захочет отпускать его бесплатно летом 2022 года и согласится оформить сделку с каталонским клубом по окончании текущего сезона.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро.

Ранее стало известно, что Неймар по-прежнему требует от прежнего руководства «Барселоны» выплату 43,65 млн евро за продление контракта в 2016 году. 0