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    Италия разгромила Эстонию, Грифо оформил дубль

    Италия — Эстония: счет матча 4:0, обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Эстонии Сборная Италии Футбол Италии
    Сборная Италии одержала домашнюю победу над командой Эстонии (4:0) в товарищеском матче, прошедшем во Флоренции.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 14-й минуте счет открыл Винченцо Грифо, а на 27-й отличился Федерико Бернардески.

    Во втором тайме итальянцы забили два мяча с 11-метровых. На 75-й пенальти Грифо оформил дубль, реализовав пенальти, а на 86-й с «точки» отличился Риккардо Орсолини.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Италия — Эстония 4:0
    Голы: 1:0 Винченцо Грифо (14'), 2:0 Федерико Бернардески (27'), 3:0 Винченцо Грифо (пенальти) (75'), 4:0 Риккардо Орсолини (пенальти) (86') Италия: Сальваторе Сиригу, Danilo D'Ambrosio (Давиде Калабрия, 79'), Эмерсон (Лука Пеллегрини, 71'), Алессандро Бастони, Джованни Ди Лоренцо, Сандро Тонали (Маттео Пессина, 46'), Роберто Гальярдини, Роберто Сориано, Кевин Ласанья (Пьетро Пеллегри, 71'), Федерико Бернардески (Риккардо Орсолини, 71'), Винченцо Грифо (Стефан Эль-Шаарави, 80') Эстония: Марко Меэритс, Артур Пикк (Хенри Ярвелайд, 78'), Карол Метс, Никита Баранов, Тайо Тенисте (Michael Lilander, 46'), Markus Soomets, Франк Лиивак, Мартин Миллер (Эрик Сорга, 58'), Pavel Marin (Edgar Tur, 46'), Михкель Айнсалу (Георгий Тунёв, 46'), Рауно Саппинен (Mark Lepik, 58') Предупреждения: Danilo D'Ambrosio (19'), Георгий Тунёв (79'), Mark Lepik (90')

    В следующем матче Италия 15 ноября встретится с Польшей в рамках Лиги наций.

    Все прогнозы на футбол

    В другом матче игрового дня сборная Словении на своем поле сыграла вничью с командой Азербайджана — 0:0.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Словения — Азербайджан 0:0
    Словения: Вид Белец, Нейц Скубич, Миха Мевля, M.Jurcevic, Кенан Байрич, Sandi Lovric (Беньямин Вербич, 46'), Ясмин Куртич (Яка Бийол, 83'), Адам Гнезда (Нино Коутер, 46'), Йосип Иличич (Амедей Ветрих, 66'), Миха Зайц (Дамьян Бохар, 66'), Тим Матавж (Андраж Шпорар, 46') Азербайджан: Эмил Балаев, Максим Медведев (Elvin Badalov, 46'), Бадави Гусейнов (Рахил Мамедов, 46'), Антон Кривоцюк, Тамкин Хализаде (Vusal Isgandarli, 56'), Azar Salahly, Vugar Mustafayev (Элвин Джамалов, 46'), Исмаил Иббрахимли, Амин Сейдиев, Tellur Mutallimov (Аббас Гусейнов, 71'), Махир Эмрели (Musa Gurbanly, 56')
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