Италия — Эстония: счет матча 4:0, обзор голов

одержала домашнюю победу над(4:0) в товарищеском матче, прошедшем во Флоренции.

На 14-й минуте счет открыл Винченцо Грифо, а на 27-й отличился Федерико Бернардески.

Во втором тайме итальянцы забили два мяча с 11-метровых. На 75-й пенальти Грифо оформил дубль, реализовав пенальти, а на 86-й с «точки» отличился Риккардо Орсолини.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Италия — Эстония 4:0 Голы: 1:0 Винченцо Грифо (14'), 2:0 Федерико Бернардески (27'), 3:0 Винченцо Грифо (пенальти) (75'), 4:0 Риккардо Орсолини (пенальти) (86') Италия: Сальваторе Сиригу, Danilo D'Ambrosio (Давиде Калабрия, 79'), Эмерсон (Лука Пеллегрини, 71'), Алессандро Бастони, Джованни Ди Лоренцо, Сандро Тонали (Маттео Пессина, 46'), Роберто Гальярдини, Роберто Сориано, Кевин Ласанья (Пьетро Пеллегри, 71'), Федерико Бернардески (Риккардо Орсолини, 71'), Винченцо Грифо (Стефан Эль-Шаарави, 80') Эстония: Марко Меэритс, Артур Пикк (Хенри Ярвелайд, 78'), Карол Метс, Никита Баранов, Тайо Тенисте (Michael Lilander, 46'), Markus Soomets, Франк Лиивак, Мартин Миллер (Эрик Сорга, 58'), Pavel Marin (Edgar Tur, 46'), Михкель Айнсалу (Георгий Тунёв, 46'), Рауно Саппинен (Mark Lepik, 58') Предупреждения: Danilo D'Ambrosio (19'), Георгий Тунёв (79'), Mark Lepik (90')

В следующем матче Италия 15 ноября встретится с Польшей в рамках Лиги наций.

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В другом матче игрового дня сборная Словении на своем поле сыграла вничью с командой Азербайджана — 0:0.