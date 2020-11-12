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    «Боливия» — «Эквадор». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Боливия — Эквадор. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (12.11.2020)

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Боливии Сборная Эквадора
    В 23:00 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч «Боливия» — «Эквадор».

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    Составы команд:

    «Боливия»: Карлос Лампе, Juan Valverde, Guimer Justiniano, Адриан Джузино, Марсело Морено.

    «Эквадор»: Алешандер Домингес, Роберт Арболеда, Хавьер Арреага, Первис Эступинан, Angelo Preciado, Карлос Груэсо, Junior Sornoza, Moises Caicedo, M.Estrada, Анхель Мена.

    Предыдущий матч соперников: «Эквадор» — «Боливия» 3:0 (полная статистика встреч).

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