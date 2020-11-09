Понсе: В «Спартаке» не скажешь «вау» про одного — здесь все «вау»

Нападающий «Спартака»поделился мнением о партнерах по команде.

По словам аргентинского футболиста, ему сложно выделить кого-то одного.

«Все хотят побеждать. Бакаев выигрывает — для него это норма. Если проигрывает — с ним тяжеловато, ха-ха.

Мне, правда, сложно кого-то выделить, у нас много сильных парней и конкуренция. Айртон — самый быстрый. Зобнин может удерживать мяч в ногах весь матч, Джордан — забивной дриблер. Кокорин и Соболев в любой момент придумают гол. Жиго качественно прикрывает нашего невероятного вратаря.

В "Спартаке" не скажешь "вау" про одного — здесь все вау», — приводит слова Понсе «Чемпионат».

Понсе в текущем сезоне провел 14 матчей, в которых забил семь мячей и отдал три результативные передачи. 0