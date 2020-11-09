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    Понсе: В «Спартаке» не скажешь «вау» про одного — здесь все «вау»

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    Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе поделился мнением о партнерах по команде.

    Эсекьель Понсе
    Эсекьель Понсе

    По словам аргентинского футболиста, ему сложно выделить кого-то одного.

    «Все хотят побеждать. Бакаев выигрывает — для него это норма. Если проигрывает — с ним тяжеловато, ха-ха.

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    • Мне, правда, сложно кого-то выделить, у нас много сильных парней и конкуренция. Айртон — самый быстрый. Зобнин может удерживать мяч в ногах весь матч, Джордан — забивной дриблер. Кокорин и Соболев в любой момент придумают гол. Жиго качественно прикрывает нашего невероятного вратаря.

    В "Спартаке" не скажешь "вау" про одного — здесь все вау», — приводит слова Понсе «Чемпионат».

    Понсе в текущем сезоне провел 14 матчей, в которых забил семь мячей и отдал три результативные передачи. 0

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