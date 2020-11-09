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    Фил Невилл: Считаю позором, что Погба не попадает в состав МЮ

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    Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл считает, что для победы в чемпионате «манкунианцам» нужен Поль Погба.

    Поль Погба
    Поль Погба

    «Я считаю позором, что Погба не попадает в состав "МЮ". Чтобы "Юнайтед" выиграл АПЛ, чтобы он был успешным и играл в том стиле, который хочет привить Сульшер, на поле должен выходить Погба.

    Я знаю, что Погба говорил о его желании уйти, о нежелании быть в "Манчестер Юнайтед", но я по-прежнему считаю его одним из лучших полузащитников мира. Поэтому я задаюсь вопросом, почему он не играет», — приводит слова Невилла Premier League Productions.

    Напомним, что в нынешнем сезоне АПЛ Погба чаще всего выходил на замену. На его счету участие в 7 играх турнира, но без результативных действий. 0

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