Фил Невилл: Считаю позором, что Погба не попадает в состав МЮ

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед»считает, что для победы в чемпионате «манкунианцам» нужен

«Я считаю позором, что Погба не попадает в состав "МЮ". Чтобы "Юнайтед" выиграл АПЛ, чтобы он был успешным и играл в том стиле, который хочет привить Сульшер, на поле должен выходить Погба.

Я знаю, что Погба говорил о его желании уйти, о нежелании быть в "Манчестер Юнайтед", но я по-прежнему считаю его одним из лучших полузащитников мира. Поэтому я задаюсь вопросом, почему он не играет», — приводит слова Невилла Premier League Productions.

Напомним, что в нынешнем сезоне АПЛ Погба чаще всего выходил на замену. На его счету участие в 7 играх турнира, но без результативных действий. 0