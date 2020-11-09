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    «Астон Вилла» разгромила «Арсенал» на «Эмирейтс»

    «Арсенал» — «Астон Вилла»: счет матча 0:3, обзор голов

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    Лондонский «Арсенал» потерпел домашнее поражение от «Астон Виллы» (0:3) в матче 8-го тура чемпионата Англии.

    «Арсенал»
    «Арсенал»

    Счет в матче был открыт на 25-й минуте. Баркли исполнил скрытую передачу в штрафную на Таргетта, который уже прострелил на дальнюю, где Хассан в борьбе замыкал атаку, но в итоге Сака срезал мяч в свои ворота.

    На 72-й минуте Дуглас Коста выполнил диагональ в штрафную «Арсенала», которую Баркли продолжил скидкой во вратарскую, откуда Уоткинс занёс мяч в ворота.

    А три минуты спустя Грилиш взял игру на себя, разогнав атаку почти до чужой штрафной, а потом избавился от мяча через пас на ход Уоткинсу, который низом пробил точно в цель.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Арсенал Лондон — Астон Вилла 0:3
    Голы: 0:1 Букайо Сака (автогол) (25'), 0:2 Олли Уоткинс (72'), 0:3 Олли Уоткинс (75') Арсенал Лондон: Бернд Лено, Киран Тирни, Габриэл, Rob Holding, Эктор Бельерин, Букайо Сака, Томас (Даниель Себальос, 46'), Мохамед Эль-Ненни, Александр Ляказетт (Эдвард Нкетиа, 65'), Виллиан (Николя Пепе, 65'), Пьер-Эмерик Обамеянг Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Мэтти Кэш, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Мэтт Таргетт, Дуглас Луис, Джон МакГинн, Джек Грилиш, Трезеге (Anwar El-Ghazi, 88'), Росс Баркли, Олли Уоткинс

    «Астон Вилла» набрала 15 очков в семи встречах чемпионата и поднялась на шестую строчку в турнирной таблице АПЛ, «Арсенал», имея в активе 12 очков, расположился на 11-м месте.

    В следующем туре «Астон Вилла» дома сыграет против «Брайтона», а «Арсенал» на выезде встретится с «Лидсом». 0

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