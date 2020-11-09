«Арсенал» — «Астон Вилла»: счет матча 0:3, обзор голов

Счет в матче был открыт на 25-й минуте. Баркли исполнил скрытую передачу в штрафную на Таргетта, который уже прострелил на дальнюю, где Хассан в борьбе замыкал атаку, но в итоге Сака срезал мяч в свои ворота.
На 72-й минуте Дуглас Коста выполнил диагональ в штрафную «Арсенала», которую Баркли продолжил скидкой во вратарскую, откуда Уоткинс занёс мяч в ворота.
А три минуты спустя Грилиш взял игру на себя, разогнав атаку почти до чужой штрафной, а потом избавился от мяча через пас на ход Уоткинсу, который низом пробил точно в цель.
«Астон Вилла» набрала 15 очков в семи встречах чемпионата и поднялась на шестую строчку в турнирной таблице АПЛ, «Арсенал», имея в активе 12 очков, расположился на 11-м месте.
В следующем туре «Астон Вилла» дома сыграет против «Брайтона», а «Арсенал» на выезде встретится с «Лидсом». 0