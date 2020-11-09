Акинфеев установил два рекорда чемпионатов России

Вратарьотразил пенальти в матче 14-го тура РПЛ с(2:0). Голкипер в середине второго тайма справился с ударом Романа Еременко.

Таким образом, голкипер «армейцев» установил сразу два рекорда чемпионатов России. Он первым в истории отразил 15 пенальти, в активе Романа Березовского 14 отбитых ударов, у Сергея Рыжикова и Александра Беленова — по 11.

Кроме того, Акинфеев обогнал Березовского по числу нереализованных 11-метровых ударов в его ворота. Игоря соперники не сумели переиграть 19 раз, тогда как Романа — 18. Третье место в этом списке занимает Беленов — в его ворота пенальти не забили в 17 случаях. 0