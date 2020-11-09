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    Акинфеев установил два рекорда чемпионатов России

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    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отразил пенальти в матче 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0). Голкипер в середине второго тайма справился с ударом Романа Еременко.

    Игорь Акинфеев
    Игорь Акинфеев

    Таким образом, голкипер «армейцев» установил сразу два рекорда чемпионатов России. Он первым в истории отразил 15 пенальти, в активе Романа Березовского 14 отбитых ударов, у Сергея Рыжикова и Александра Беленова — по 11.

    Кроме того, Акинфеев обогнал Березовского по числу нереализованных 11-метровых ударов в его ворота. Игоря соперники не сумели переиграть 19 раз, тогда как Романа — 18. Третье место в этом списке занимает Беленов — в его ворота пенальти не забили в 17 случаях. 0

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