Ансу Фати получил разрыв мениска в матче с «Бетисом»

Вингер «Барселоны»получил травму в домашнем матче против(5:2).

18-летний футболист был заменен в перерыве матча 9-го тура Примеры, а вместо него на поле вышел Лионель Месси.

«Обследование, проведенное сегодня днем, показало, что у Ансу Фати разрыв внутреннего мениска в левом колене», — говорится в сообщении пресс-службы каталонской команды.

Отмечается, что дальнейшее лечение будет определено в ближайшие дни.

LATEST NEWS ‼ Tests carried out this afternoon have shown that Ansu Fati has an internal meniscus tear in his left knee. The treatment to be followed will be determined in the coming days. pic.twitter.com/CF3FZaur5P