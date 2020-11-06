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    Кокорин хочет забить с игры в ближайшем матче

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    Нападающий «Спартака» Александр Кокорин дал комментарий перед матчем 14-го тура РПЛ против «Урала».

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «Настрой хороший. Мы проиграли последний матч, поэтому сейчас хотим реабилитироваться. Ждем игру, мы сильно готовились, много бегали и работали.

    Состояние у меня хорошее, жду выхода на поле. Все мысли сейчас о победе.

    В прошлом туре результат был неудовлетворительным — нас обогнали в турнирной таблице, поэтому хотим вернуться на первое место. Приятно быть на самом верху

    Я уже забил с пенальти, теперь хочу забить с игры, жду свой шанс. Мне приятно забивать, но важнее выиграть. Забьет Саша Соболев — мы порадуемся», — приводит слова Кокорина пресс-служба «Спартака». 0

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