Кокорин хочет забить с игры в ближайшем матче

Александр Кокорин
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«Настрой хороший. Мы проиграли последний матч, поэтому сейчас хотим реабилитироваться. Ждем игру, мы сильно готовились, много бегали и работали.
Состояние у меня хорошее, жду выхода на поле. Все мысли сейчас о победе.
В прошлом туре результат был неудовлетворительным — нас обогнали в турнирной таблице, поэтому хотим вернуться на первое место. Приятно быть на самом верху
Я уже забил с пенальти, теперь хочу забить с игры, жду свой шанс. Мне приятно забивать, но важнее выиграть. Забьет Саша Соболев — мы порадуемся», — приводит слова Кокорина пресс-служба «Спартака». 0