Кокорин хочет забить с игры в ближайшем матче

Нападающий «Спартака»дал комментарий перед матчем 14-го тура РПЛ против «Урала».

«Настрой хороший. Мы проиграли последний матч, поэтому сейчас хотим реабилитироваться. Ждем игру, мы сильно готовились, много бегали и работали.

Состояние у меня хорошее, жду выхода на поле. Все мысли сейчас о победе.

В прошлом туре результат был неудовлетворительным — нас обогнали в турнирной таблице, поэтому хотим вернуться на первое место. Приятно быть на самом верху

Я уже забил с пенальти, теперь хочу забить с игры, жду свой шанс. Мне приятно забивать, но важнее выиграть. Забьет Саша Соболев — мы порадуемся», — приводит слова Кокорина пресс-служба «Спартака». 0