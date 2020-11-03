ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Микель АртетаАртета возвращает «Арсенал» к былой славе. Сульшер пока страдает в «Юнайтед»
  • 20:17
    • Назначены арбитры на матчи 14-го тура РПЛ
  • 19:55
    • Смолов и Зе Луиш сыграют в атаке «Локо» против «Атлетико»
  • 17:32
    • Поветкин госпитализирован с коронавирусом
  • 20:33
    • «Спартак» готов продать Рошу во «Фламенго»
  • 18:30
    • «Динамо» просит дисквалифицировать Тетрашвили на семь матчей
    Все новости спорта

    «Ювентус» огласил заявку на матч ЛЧ с «Ференцварошем»

    Футбол Лига чемпионов Футбол Италии Ювентус Ференцварош Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Наставник «Ювентуса» Андреа Пирло определился со списком игроков, которые смогут принять участие в поединке групповой стадии Лиги чемпионов против «Ференцвароша».

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    В состав команды попал форвард Криштиану Роналду, пропустивший два первых матча Лиги Чемпионов из-за коронавируса. Также в строй вернулся Джорджо Кьеллини.

    Вратари: Войчех Шченсны, Карло Пинсольо, Джанлуиджи Буффон.

    Защитники: Джорджо Кьеллини, Данило, Хуан Куадрадо, Леонардо Бонуччи, Джанлука Фработта, Алессандро Риччио.

    Полузащитники: Артур, Аарон Рэмзи, Уэстон Маккенни, Федерико Кьеза, Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур, Федерико Бернардески, Маноло Портанова, Деян Кулусевски.

    Нападающие: Криштиану Роналду, Альваро Мората, Пауло Дибала.

    Матч «Ювентус» — «Ференцварош» состоится завтра, 4 ноября. Начало игры — в 23:00 по мск. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждать ли от «Локомотива» и «Атлетико» много голов?
  • «Локомотив» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Будет ли богатым на голы матч в Мадриде?
  • «Реал» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Сыграют ли результативно соперники по Группе D?
  • «Аталанта» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.66
  • Экспресс дня 3 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Локомотив — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.84
  • Прогноз на матч Реал — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Аталанта — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.38
  • Прогноз на матч Шахтер — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.50
  • Прогноз на матч Зальцбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Барселона — Динамо К
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Дженоа — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Реал — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры