«Ювентус» огласил заявку на матч ЛЧ с «Ференцварошем»

Наставникопределился со списком игроков, которые смогут принять участие в поединке групповой стадии Лиги чемпионов против

В состав команды попал форвард Криштиану Роналду, пропустивший два первых матча Лиги Чемпионов из-за коронавируса. Также в строй вернулся Джорджо Кьеллини.

Вратари: Войчех Шченсны, Карло Пинсольо, Джанлуиджи Буффон.

Защитники: Джорджо Кьеллини, Данило, Хуан Куадрадо, Леонардо Бонуччи, Джанлука Фработта, Алессандро Риччио.

Полузащитники: Артур, Аарон Рэмзи, Уэстон Маккенни, Федерико Кьеза, Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур, Федерико Бернардески, Маноло Портанова, Деян Кулусевски.

Нападающие: Криштиану Роналду, Альваро Мората, Пауло Дибала.

Матч «Ювентус» — «Ференцварош» состоится завтра, 4 ноября. Начало игры — в 23:00 по мск. 0