Хоакин: Я бы не стал брать Кумана даже в качестве обслуживающего персонала

Многолетний лидер «Бетиса»считает, что в «Барселоне» допустили серьезную ошибку, назначивглавным тренером команды.

В минувшие выходные безвыигрышная серия «Барселоны» в чемпионате Испании достигла четырех матчей. В турнирной таблице каталонский клуб на данный момент находится всего лишь на 12-м месте.

«Работа под руководством Кумана — это точно был не самый лучший опыт в моей футбольной карьере.

Честно говоря, не очень хочется об этом вспоминать. Радует только, что это продолжалось не очень долго.

Я бы не стал брать Кумана даже в качестве обслуживающего персонала.

Я не собираюсь здороваться с ним, а он не будет приветствовать меня», — приводит слова Хоакина Cadena SER.

Хоакин и Куман пересекались в «Валенсии», где голландский специалист работал несколько месяцев в сезоне-2007/2008.

В девятом туре чемпионата Испании «Барселона» сыграет с «Бетисом». 0