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    Хоакин: Я бы не стал брать Кумана даже в качестве обслуживающего персонала

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    Многолетний лидер «Бетиса» Хоакин Санчес считает, что в «Барселоне» допустили серьезную ошибку, назначив Роналда Кумана главным тренером команды.

    Хоакин Санчес
    Хоакин Санчес

    В минувшие выходные безвыигрышная серия «Барселоны» в чемпионате Испании достигла четырех матчей. В турнирной таблице каталонский клуб на данный момент находится всего лишь на 12-м месте.

    «Работа под руководством Кумана — это точно был не самый лучший опыт в моей футбольной карьере.

    Честно говоря, не очень хочется об этом вспоминать. Радует только, что это продолжалось не очень долго.

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    • Я бы не стал брать Кумана даже в качестве обслуживающего персонала.

    Я не собираюсь здороваться с ним, а он не будет приветствовать меня», — приводит слова Хоакина Cadena SER.

    Хоакин и Куман пересекались в «Валенсии», где голландский специалист работал несколько месяцев в сезоне-2007/2008.

    В девятом туре чемпионата Испании «Барселона» сыграет с «Бетисом». 0

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