Агент рассказал об интересе к Шапи-Сулейманову из Серии А

Агентсообщил, что полузащитник «Краснодара»в прошлое трансферное окно мог перейти в итальянскую Серию А.

«Этим летом были запросы от определенных клубов по Шапи. Были и европейские клубы, и российские.

"Спартака" не было. Только из Италии были две команды: "Дженоа" и "Удинезе". Они хотели начать переговоры и понять возможности», — рассказал Агузаров в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» на «Матч Премьер».

Агузаров также добавил, что контракт Сулейманов истечет через два года, но при этом отметил, что в договоре не прописаны отступные за игрока.

20-летний Шапи в нынешнем сезоне провел за «Краснодар» 14 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. 0