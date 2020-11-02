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    Агент рассказал об интересе к Шапи-Сулейманову из Серии А

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    Агент Алан Агузаров сообщил, что полузащитник «Краснодара» Магомед Шапи-Сулейманов в прошлое трансферное окно мог перейти в итальянскую Серию А.

    Магомед Шапи-Сулейманов
    Магомед Шапи-Сулейманов

    «Этим летом были запросы от определенных клубов по Шапи. Были и европейские клубы, и российские.

    "Спартака" не было. Только из Италии были две команды: "Дженоа" и "Удинезе". Они хотели начать переговоры и понять возможности», — рассказал Агузаров в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» на «Матч Премьер».

    Агузаров также добавил, что контракт Сулейманов истечет через два года, но при этом отметил, что в договоре не прописаны отступные за игрока.

    20-летний Шапи в нынешнем сезоне провел за «Краснодар» 14 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. 0

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