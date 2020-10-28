Гасперини: «Аталанта» совершила классный камбэк в матче с «Аяксом»

Джан Пьеро Гасперини
globallookpress.com
«Мы хорошо провели оба тайма, но в первой половине не использовали свои шансы. Было нелегко, учитывая, на каких скоростях проходила игра. Но ребята сыграли отлично, они провели замечательный матч и сделали классный камбэк.
Мы никогда не играли с "Аяксом". Теперь мы понимаем, что они из себя представляют, в каком ключе действуют. "Аякс" демонстрирует быстрый футбол в короткий пас. Против них всем нелегко. Но мы тоже доставили им проблемы. Надо пользоваться своими шансами», — сказал Гасперини пресс-службе УЕФА.
Отметим, что российский хавбек итальянского клуба Алексей Миранчук на поле не появился, оставшись на скамейке запасных. 0