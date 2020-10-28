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    Гасперини: «Аталанта» совершила классный камбэк в матче с «Аяксом»

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    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился впечатлениями от домашнего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аякса», закончившийся вничью со счетом 2:2.

    Джан Пьеро Гасперини
    Джан Пьеро Гасперини

    «Мы хорошо провели оба тайма, но в первой половине не использовали свои шансы. Было нелегко, учитывая, на каких скоростях проходила игра. Но ребята сыграли отлично, они провели замечательный матч и сделали классный камбэк.

    Мы никогда не играли с "Аяксом". Теперь мы понимаем, что они из себя представляют, в каком ключе действуют. "Аякс" демонстрирует быстрый футбол в короткий пас. Против них всем нелегко. Но мы тоже доставили им проблемы. Надо пользоваться своими шансами», — сказал Гасперини пресс-службе УЕФА.

    Отметим, что российский хавбек итальянского клуба Алексей Миранчук на поле не появился, оставшись на скамейке запасных. 0

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