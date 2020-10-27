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    Чалов: ЦСКА сделает все ради чемпионского титула

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    Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился эмоциями от победы над тульским «Арсеналом» (5:1) в матче 12-го тура РПЛ.

    Федор Чалов
    Федор Чалов

    «Самое главное — удалось добыть три очка. Нам нужно отталкиваться от своей игры. Набрали ход — и надо его поддерживать. Нужно было забить быстрый гол, чтобы они раскрылись, и получилось это сделать только под конец тайма. Во втором тайме мы уже ловили их на контратаках.

    Комфортно ли мне взаимодействовать с Гайчем? Да. Я первый раз в этом сезоне 90 минут. После выхода Адольфо я играл справа, и мы забили два или три мяча, так что вопрос риторический. Мне привычнее играть центрального нападающего, но и справа тоже интересно.

    Мы привыкли к такому графику. Сейчас нужно отдохнуть, правильно восстановиться и подойти к следующей игре. Что могу ответить болельщикам, скандировавшим, что мы должны быть чемпионами? Сделаем все для этого», — приводит слова Чалова пресс-служба ЦСКА.

    После этой победы москвичи поднялись на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Армейцы» набрали 25 очков. Они отстают от лидирующего «Спартака» всего на два очка. 0

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