Миранчук — в заявке «Аталанты» на матч с «Сампдорией»

на своем официальном сайте огласила заявку на матч 5-го тура Серии А с

В список игроков команды из Бергамо попал Алексей Миранчук. Для российского полузащитника этот матч может стать дебютным в Серии А.

📄 Rientra anche #Malinovskyi! I 25 convocati per #AtalantaSamp ⬇️

👇 Ruslan's 🔙 Here's our squad for tomorrow's match!#SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/qeGFze548Y