Профсоюз футболистов Франции (UNFP) на официальном сайте объявил, что лучшим игроком сентября в Лиге 1 признан нападающий

21-летний сенегалец, забивший шесть голов в шести стартовых турах, набрал 38 процентов голосов. В сентябре он забил три мяча.

How it started How it’s going

Ibrahima Niane est élu Joueur du Mois de septembre de @ligue1UberEats 👏#TropheesUNFP pic.twitter.com/Ij9gNzjD2d