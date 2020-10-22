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    ЦСКА не удержал выездную победу над «Вольфсбергом»

    «Вольфсберг» — ЦСКА: счет матча 1:1, обзор голов

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    Московский ЦСКА на выезде сыграл вничью с австрийским «Вольфсбергом» (1:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы в группе К.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче уже на 5-й минуте открыли армейцы. Влашич ускорил атаку «армейцев», проскочив к штрафной соперника, далее последовал пас на Гайча, который из-под защитника пробил низом в дальний угол ворот.

    Отыгрались хозяева на 42-й минуте, когда в ворота ЦСКА был назначен пенальти — Васин не уследил за рывком Йовелича, которого в итоге пришлось заваливать на газон.

    Михаэль Линдль с «точки» уверенно пробил в правый от себя угол ворот — Акинфеев не угадал направление мяча.

    Футбол. Лига Европы. Группа K
    Вольфсберг — ЦСКА 1:1
    Голы: 0:1 Адольфо Гайч (5'), 1:1 Михаэль Линдль (пенальти) (42') Вольфсберг: Александр Кофлер, Жонатан Шерцер (Марио Павелич, 84'), Доминик Баумгартнер, Михаэль Новак, Luka Lochoshvili, Михаэль Линдль, Марио Лайтгеб, Кристофер Верницниг (Eliel Peretz, 73'), Matthaeus Taferner, Шейку Дьенг (Марк Андре Шмербёк, 78'), Деян Йовелич ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виктор Васин (Алан Дзагоев, 46'), Бактийор Зайнутдинов, Хёрдур Магнуссон, Игорь Дивеев, Никола Влашич (Кристиян Бистрович, 87'), Константин Кучаев (Ильзат Ахметов, 77'), Константин Марадишвили, Наяир Тикнизян (Чидера Эджук, 46'), Иван Обляков, Адольфо Гайч (Фёдор Чалов, 61') Предупреждения: Кристофер Верницниг (10'), Никола Влашич (18'), Наяир Тикнизян (28'), Виктор Васин (41'), Бактийор Зайнутдинов (51'), Хёрдур Магнуссон (51'), Чидера Эджук (53')

    В другом матче группы К загребское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с голландским «Фейенордом» — 0:0.

    Уже на 8-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти, но Стивен Бергёйс не сумел реализовать удар с «точки».

    А на 72-й минуте голландцы остались в меньшинстве — аргентинский защитник Маркос Сенеси получил вторую желтую карточку.

    Футбол. Лига Европы. Группа K
    Динамо З — Фейеноорд 0:0
    Динамо З: Доминик Ливакович, Rasmus Lauritsen, Кевин Теофиль-Катерин, Петар Стоянович, Josko Gvardiol, Ариян Адеми, Lovro Majer, Lirim Kastrati (Лука Иванушец, 54'), Kristijan Jakic (Bartol Franjic, 71'), Марио Гавранович (Бруно Петкович, 54'), Мислав Оршич Фейеноорд: Юстин Бейло, Bart Nieuwkoop, Маркос Сенеси, Ридгесиано Хапс, Урош Спаич, Joao Carlos, Оркун Кёкчю (Эрик Боттежин, 74'), Йенс Торнстра, Марк Димерс (Николай Йоргенсен, 81'), Стивен Бергёйс, Брайан Линссен Предупреждения: Lirim Kastrati (32'), Маркос Сенеси (61'), Маркос Сенеси (73'), Бруно Петкович (77'), Bart Nieuwkoop (84'), (90')

    У всех команд в группе К по 1 очку. В следующем туре ЦСКА дома примет «Динамо», а «Вольфсберг» сыграет в гостях с «Фейеноордом». Оба матча пройдут 29 октября. 0

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