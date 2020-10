Нойер провел 200 «сухой» матч за «Баварию»

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионовразгромила мадридскийсо счетом 4:0.

Этот поединок стал юбилейным для голкипера Мануэля Нойера — он в 200-м матче за мюнхенцев отстоял на ноль, сообщает Bayern & Germany в Twitter.

Нойер перешел в «Баварию» из «Шальке» в 2011 году. В общей сложности 34-летний страж ворот провел за мюнхенцев 393 матча, в которых пропустил 288 мячей.

Manuel Neuer has now kept 200 clean sheets for FC Bayern. pic.twitter.com/O37o6nq0mZ