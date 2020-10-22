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    Нойер провел 200 «сухой» матч за «Баварию»

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    В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» разгромила мадридский «Атлетико» со счетом 4:0.

    Мануэль Нойер
    Мануэль Нойер

    Этот поединок стал юбилейным для голкипера Мануэля Нойера — он в 200-м матче за мюнхенцев отстоял на ноль, сообщает Bayern & Germany в Twitter.

    Нойер перешел в «Баварию» из «Шальке» в 2011 году. В общей сложности 34-летний страж ворот провел за мюнхенцев 393 матча, в которых пропустил 288 мячей.

    Он четырежды признавался лучшим вратарем мира, он восемь раз становился чемпионом Бундеслиги, пять раз выигрывал Кубок Германии, дважды побеждал в Лиге чемпионов и один раз — в клубном чемпионате мира.

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