«Барселона» продлила контракты с тер Стегеном, Пике и еще двумя игроками

Каталонский клуб продлил соглашения с голкипером Макром-Андре тер Стегеном, защитниками Жераром Пике и Клеманом Лангле и полузащитником Фрэнки де Йонгом.
Новый контракт тер Стегена рассчитан до 2025 года, Лангле и де Йонга — до 2026-го. Пике сможет играть за «Барселону» как минимум до 2024 года.
🚨 LATEST NEWS!— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 20, 2020
4⃣ Renewals! ✍
✅ @3gerardpique
✅ @mterstegen1
✅ @clement_lenglet
✅ @DeJongFrenkie21
ℹ All the details! ▶️ https://t.co/4h8bwbhscO pic.twitter.com/94upzGMhTQ
«Барселона» также включила в каждый договор пункт про отступные. За тер Стегена и Пике потенциальному покупателю придется заплатить 500 миллионов евро, за де Йонга 400 миллионов, а за Лангле — 300 миллионов.
Ранее сообщалось, что Пике, де Йонг, тер Стеген и Лангле согласились на повторное понижение зарплаты.