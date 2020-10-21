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    «Барселона» продлила контракты с тер Стегеном, Пике и еще двумя игроками

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    «Барселона» объявила о подписании новых контрактов сразу с четырьмя игроками основного состава.

    Марк-Андре тер Стеген
    Марк-Андре тер Стеген

    Каталонский клуб продлил соглашения с голкипером Макром-Андре тер Стегеном, защитниками Жераром Пике и Клеманом Лангле и полузащитником Фрэнки де Йонгом.

    Новый контракт тер Стегена рассчитан до 2025 года, Лангле и де Йонга — до 2026-го. Пике сможет играть за «Барселону» как минимум до 2024 года.

    «Барселона» также включила в каждый договор пункт про отступные. За тер Стегена и Пике потенциальному покупателю придется заплатить 500 миллионов евро, за де Йонга 400 миллионов, а за Лангле — 300 миллионов.

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    • Ранее сообщалось, что Пике, де Йонг, тер Стеген и Лангле согласились на повторное понижение зарплаты.

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