«Барселона» продлила контракты с тер Стегеном, Пике и еще двумя игроками

объявила о подписании новых контрактов сразу с четырьмя игроками основного состава.

Каталонский клуб продлил соглашения с голкипером Макром-Андре тер Стегеном, защитниками Жераром Пике и Клеманом Лангле и полузащитником Фрэнки де Йонгом.

Новый контракт тер Стегена рассчитан до 2025 года, Лангле и де Йонга — до 2026-го. Пике сможет играть за «Барселону» как минимум до 2024 года.

«Барселона» также включила в каждый договор пункт про отступные. За тер Стегена и Пике потенциальному покупателю придется заплатить 500 миллионов евро, за де Йонга 400 миллионов, а за Лангле — 300 миллионов.

Ранее сообщалось, что Пике, де Йонг, тер Стеген и Лангле согласились на повторное понижение зарплаты.

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