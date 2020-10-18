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    Талалаев: Проигрываем 0:3, а лучший игрок — вратарь соперника

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    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев после поражения от «Ростова» (0:3) в 11-м туре РПЛ выразил недовольство реализацией моментов.

    Андрей Талалаев
    Андрей Талалаев

    В первом тайме при счете 0:1 Георгий Мелкадзе не забил пенальти.

    «Не принято публично критиковать игроков, но когда нападающий из пяти моментов ни один не забивает, то он должен задать себе вопрос. И мы ему можем задать вопрос.

    Похожая ситуация была с ЦСКА: 0:1 весь матч проигрываем, даем в концовке шанс своим и все так заканчивается.

    Сценарий опять такой же: проигрываем 0:3, а лучший игрок — вратарь соперника. Надо работать над завершением.

    У нас уже три футболиста не забивали пенальти. Видимо, тренер неправильно их выбирает», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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