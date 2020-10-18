Талалаев: Проигрываем 0:3, а лучший игрок — вратарь соперника

Главный тренер «Ахмата»после поражения от(0:3) в 11-м туре РПЛ выразил недовольство реализацией моментов.

В первом тайме при счете 0:1 Георгий Мелкадзе не забил пенальти.

«Не принято публично критиковать игроков, но когда нападающий из пяти моментов ни один не забивает, то он должен задать себе вопрос. И мы ему можем задать вопрос.

Похожая ситуация была с ЦСКА: 0:1 весь матч проигрываем, даем в концовке шанс своим и все так заканчивается.

Сценарий опять такой же: проигрываем 0:3, а лучший игрок — вратарь соперника. Надо работать над завершением.

У нас уже три футболиста не забивали пенальти. Видимо, тренер неправильно их выбирает», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0