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    ЦСКА в большинстве обыграл «Динамо»

    ЦСКА — «Динамо»: счет матча 3:1, обзор голов

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    Московский ЦСКА одержал домашнюю победу над столичным «Динамо» (3:1) в матче 11-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 51-й минуте открыли армейцы. Чалов классным пасом низом на правый край чужой штрафной вывел Кучаева один на один и тот уверенно пробил над Шуниным в дальний угол ворот «Динамо».

    Спустя три минуты Обляков навесил со стандартного положения с правого фланга, мяч удачно срикошетил в штрафной «Динамо», отлетев к Эджуке и тот ударом в касание поразил ближний нижний угол ворот.

    На 57-й минуте «Динамо» отквитало один мяч. Никола Моро получил передачу от Лесового в центральной зоне у чужой штрафной и исполнил прицельный удар в самый угол ворот Акинфеева.

    А на 68-й минуте, после прострела с левого фланга атаки в центр на линию вратарской «Динамо», Дивеев первым касанием подработал себе мяч и вторым отправил его точно в цель.

    Отметим, что на 75-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве — Роман Евгеньев получил вторую желтую карточку за грубюый подкат в ноги Тикнизяну.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    ЦСКА — Динамо 3:1
    Голы: 1:0 Константин Кучаев (51'), 2:0 Чидера Эджук (54'), 2:1 Никола Моро (57'), 3:1 Игорь Дивеев (67') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виктор Васин, Константин Марадишвили, Игорь Дивеев, Никола Влашич (Кристиян Бистрович, 78'), Бактийор Зайнутдинов, Константин Кучаев, Вадим Карпов (Алан Дзагоев, 20'), Иван Обляков, Фёдор Чалов (Адольфо Гайч, 62'), Чидера Эджук (Наяир Тикнизян, 62') Динамо: Антон Шунин, Дмитрий Скопинцев, Иван Ордец, Роман Евгеньев, Сергей Слепов, Никола Моро, Clinton N'Jie, Даниил Лесовой (Роман Нойштедтер, 78'), Себастьян Шиманьски, Даниил Фомин (Шарль Каборе, 66'), Вячеслав Грулёв (Николай Комличенко, 66') Предупреждения: Вячеслав Грулёв (15'), Иван Обляков (35'), Роман Евгеньев (40'), Даниил Фомин (54'), Роман Евгеньев (75')

    Эта победа позволила ЦСКА набрать 22 очка и, опередив «Локомотив», подняться на третье место в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые остались на седьмой позиции с 17 очками.

    24 октября «Динамо» на своем поле примет «Сочи», а 26-го числа ЦСКА, также дома, встретится с «Арсеналом». 0

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