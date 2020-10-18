ЦСКА — «Динамо»: счет матча 3:1, обзор голов

Счет в матче на 51-й минуте открыли армейцы. Чалов классным пасом низом на правый край чужой штрафной вывел Кучаева один на один и тот уверенно пробил над Шуниным в дальний угол ворот «Динамо».
Спустя три минуты Обляков навесил со стандартного положения с правого фланга, мяч удачно срикошетил в штрафной «Динамо», отлетев к Эджуке и тот ударом в касание поразил ближний нижний угол ворот.
На 57-й минуте «Динамо» отквитало один мяч. Никола Моро получил передачу от Лесового в центральной зоне у чужой штрафной и исполнил прицельный удар в самый угол ворот Акинфеева.
А на 68-й минуте, после прострела с левого фланга атаки в центр на линию вратарской «Динамо», Дивеев первым касанием подработал себе мяч и вторым отправил его точно в цель.
Отметим, что на 75-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве — Роман Евгеньев получил вторую желтую карточку за грубюый подкат в ноги Тикнизяну.
Эта победа позволила ЦСКА набрать 22 очка и, опередив «Локомотив», подняться на третье место в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые остались на седьмой позиции с 17 очками.
24 октября «Динамо» на своем поле примет «Сочи», а 26-го числа ЦСКА, также дома, встретится с «Арсеналом». 0