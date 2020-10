Вальбуэна: Неймар в световых годах от Пеле и Роналдо

Бывший футболист московского «Динамо»заявил, что нападающий сборной Бразилиипока не заслужил сравнения с Пеле и Роналдо.

Неймар в недавнем матче за сборную Бразилии против Перу (4:2) обогнал Роналдо по количеству голов за национальную команду. Теперь его опережает только Пеле.

3 more Brazil goals for Neymar tonight.

He surpasses Ronaldo to become the country's 2nd-highest men's scorer of all-time 👀🇧🇷 pic.twitter.com/NONhCEZ0Hh