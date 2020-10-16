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    Вальбуэна: Неймар в световых годах от Пеле и Роналдо

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    Бывший футболист московского «Динамо» Матье Вальбуэна заявил, что нападающий сборной Бразилии Неймар пока не заслужил сравнения с Пеле и Роналдо.

    Матье Вальбуэна
    Матье Вальбуэна

    Неймар в недавнем матче за сборную Бразилии против Перу (4:2) обогнал Роналдо по количеству голов за национальную команду. Теперь его опережает только Пеле.

    «В Бразилии выросли фантастические игроки, легенды. Неймару же пока не хватает больших побед. Он выиграл всего лишь Лигу чемпионов с "Барселоной", и все.

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    • Летом, в плей-офф Лиги чемпионов, все увидели, что он играет не так, как мы от него ожидали. Особенно в финале, он провалил матч с "Баварией".

    Он очень далеко, в световых годах от Пеле и Роналдо. Он сияет в Лиге 1, но мы ждали от него не этого. Если он хочет приблизиться к таким футболистам, он должен быть гораздо более стабильным и эффективным в больших матчах», — приводит слова Вальбуэна So Foot.

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