Вальбуэна: Неймар в световых годах от Пеле и Роналдо

Бывший футболист московского «Динамо»заявил, что нападающий сборной Бразилиипока не заслужил сравнения с Пеле и Роналдо.

Неймар в недавнем матче за сборную Бразилии против Перу (4:2) обогнал Роналдо по количеству голов за национальную команду. Теперь его опережает только Пеле.

3 more Brazil goals for Neymar tonight.

He surpasses Ronaldo to become the country's 2nd-highest men's scorer of all-time 👀🇧🇷 pic.twitter.com/NONhCEZ0Hh — FOX Soccer (@FOXSoccer) October 14, 2020

«В Бразилии выросли фантастические игроки, легенды. Неймару же пока не хватает больших побед. Он выиграл всего лишь Лигу чемпионов с "Барселоной", и все.

Летом, в плей-офф Лиги чемпионов, все увидели, что он играет не так, как мы от него ожидали. Особенно в финале, он провалил матч с "Баварией".

Он очень далеко, в световых годах от Пеле и Роналдо. Он сияет в Лиге 1, но мы ждали от него не этого. Если он хочет приблизиться к таким футболистам, он должен быть гораздо более стабильным и эффективным в больших матчах», — приводит слова Вальбуэна So Foot.

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