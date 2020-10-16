Аленичев: Игра сборной России оставила осадок

Бывший главный тренер «Спартака»признался, что сборная России разочаровала его своей игрой в недавних матчах Лиги наций против Турции (1:1) и Венгрии (0:0).

«Мини-цикл сборной оставил небольшой осадок — и в плане результата, и в плане игры. А особенно нестабильности. Ведь даже отдельные матчи можно на таймы разделить: один хороший, другой — провальный.

Казалось, что мы должны занимать в своей группе Лиги наций первое место и спокойно идти на повышение — все предпосылки для этого имелись. Но итоги двух последних игр поставили такую перспективу под сомнение. Тем более теперь России предстоят две встречи на выезде, а Венгрии, главному конкуренту, — дома.

Многие сейчас задаются вопросом, почему у наших действительно получались такие разные таймы? И почему против Турции плохим вышел второй, а против венгров первый?

Если брать игру с турками, то говорилось, что после перерыва мы подсели физически. Но о какой усталости можно говорить, когда прошло всего 10 туров в чемпионате? Большинство сборников не выходили на поле через два дня на третий — основные турниры еврокубков еще не стартовали. Поэтому разговоры о недостатке функционалки, честно говоря, вызывают недоумение. А ведь еще и замены же можно делать. Какое тут утомление?

Наверное, это сидит в головах у футболистов. Возможно, они дают себе какие-то послабления. Но это же официальный матч против сильного соперника — чем не стимул?! Да, здорово выглядим до перерыва — и что, считаем, после него все должно идти по накатанной? Надо настраиваться на все 90 минут. И это тоже задача тренерского штаба — довести до коллектива, что матч длится не 45 минут.

Совершенно зеркальную картину мы увидели против сборной Венгрии. В первом тайме шел настолько скучный футбол... Ну ладно соперник, но от наших подобного никак не ожидал. Ведь это же, по сути, решающая встреча! Побеждай — и четыре очка отрыва. И в такой ситуации действовать на 30 процентов своих возможностей, как-то пренебрежительно, без намека на агрессию впереди...

Непонятно, почему сборная вышла на поле в таком состоянии. Так понимаю, что в перерыве Черчесов вставил ребятам как надо — и мы увидели совершенно другой второй тайм. Так надо было с самого начала. Игра, повторю, ре-шаю-щая!

Что касается тактики, то Станислав Саламович явно исходил из того, кто есть у него в наличии. Так что не нахожу каких-то тактических промахов у тренерского штаба. Играли на тех сильных сторонах, которые есть здесь и сейчас.

Вот настрой — это да! Не сумел штаб как следует "накрутить" народ перед первым таймом. Здесь есть вопросы, потому что наши какими-то расхлябанными вышли. Так в подобных играх нельзя!», — приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».

Сборная России лидирует в своей группе Лиги наций после четырех туров.

0