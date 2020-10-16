ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь СмольниковИнтриги Лиги наций. Россия стремится в элиту, но Венгрия и Турция могут помешать
  • 08:00
    • УЕФА может лишить Россию матчей Евро-2020
  • 06:59
    • Георгиев заключил новый контракт с «Рейнджерс»
  • 21:33
    • «Спартак» объявил о переходе Мозеса из «Челси»
  • 22:50
    • Дадонов заключил трехлетний контракт с «Оттавой»
  • 20:50
    • Терентьев вернулся в «Ростов» из «Зенита»
    Все новости спорта

    Аленичев: Игра сборной России оставила осадок

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Венгрии Сборная Турции Лига наций Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев признался, что сборная России разочаровала его своей игрой в недавних матчах Лиги наций против Турции (1:1) и Венгрии (0:0).

    Дмитрий Аленичев
    Дмитрий Аленичев

    «Мини-цикл сборной оставил небольшой осадок — и в плане результата, и в плане игры. А особенно нестабильности. Ведь даже отдельные матчи можно на таймы разделить: один хороший, другой — провальный.

    Казалось, что мы должны занимать в своей группе Лиги наций первое место и спокойно идти на повышение — все предпосылки для этого имелись. Но итоги двух последних игр поставили такую перспективу под сомнение. Тем более теперь России предстоят две встречи на выезде, а Венгрии, главному конкуренту, — дома.

    Многие сейчас задаются вопросом, почему у наших действительно получались такие разные таймы? И почему против Турции плохим вышел второй, а против венгров первый?

    Если брать игру с турками, то говорилось, что после перерыва мы подсели физически. Но о какой усталости можно говорить, когда прошло всего 10 туров в чемпионате? Большинство сборников не выходили на поле через два дня на третий — основные турниры еврокубков еще не стартовали. Поэтому разговоры о недостатке функционалки, честно говоря, вызывают недоумение. А ведь еще и замены же можно делать. Какое тут утомление?

    Наверное, это сидит в головах у футболистов. Возможно, они дают себе какие-то послабления. Но это же официальный матч против сильного соперника — чем не стимул?! Да, здорово выглядим до перерыва — и что, считаем, после него все должно идти по накатанной? Надо настраиваться на все 90 минут. И это тоже задача тренерского штаба — довести до коллектива, что матч длится не 45 минут.

    Совершенно зеркальную картину мы увидели против сборной Венгрии. В первом тайме шел настолько скучный футбол... Ну ладно соперник, но от наших подобного никак не ожидал. Ведь это же, по сути, решающая встреча! Побеждай — и четыре очка отрыва. И в такой ситуации действовать на 30 процентов своих возможностей, как-то пренебрежительно, без намека на агрессию впереди...

    Непонятно, почему сборная вышла на поле в таком состоянии. Так понимаю, что в перерыве Черчесов вставил ребятам как надо — и мы увидели совершенно другой второй тайм. Так надо было с самого начала. Игра, повторю, ре-шаю-щая!

    Что касается тактики, то Станислав Саламович явно исходил из того, кто есть у него в наличии. Так что не нахожу каких-то тактических промахов у тренерского штаба. Играли на тех сильных сторонах, которые есть здесь и сейчас.

    Вот настрой — это да! Не сумел штаб как следует "накрутить" народ перед первым таймом. Здесь есть вопросы, потому что наши какими-то расхлябанными вышли. Так в подобных играх нельзя!», — приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».

    Сборная России лидирует в своей группе Лиги наций после четырех туров.

    0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Ним» серию поражений в матчах с ПСЖ?
  • «Ним» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • Армейское дерби будет богатым на голы?
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • «Ференцварош» снова победит?
  • «Кишварда» — «Ференцварош». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.07
  • Экспресс дня 16 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Ним — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Кишварда — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Торпедо — Нефтехимик
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Волгарь
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  4.80
  • Прогноз на матч Барнсли — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры