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    Арбитр Турбин отстранен от работы в РПЛ

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    Экспертно-судейская комиссия РФС отстранила арбитра Евгения Турбина минимум на два тура чемпионата России. Об этом заявил глава судейского комитета Ашот Хачатурянц.

    Евгений Турбин
    Евгений Турбин

    «Турбин не получит назначений на ближайшие туры РПЛ. У него была неудовлетворительная оценка после матча "Сочи" — "Ростов", поэтому ближайшие игры он будет работать в ФНЛ», — цитирует Хачатурянца «Р-Спорт».

    В матче 10-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом» (4:2) Турбин удалил полузащитника гостей Матиаса Норманна, а после финального свистка показал красную карточку главному тренеру ростовчан Валерию Карпину.

    Напомним, что Карпин ранее выразил уверенность в том, что в матче «Сочи» — «Ростов» была однозначная судейская предвзятость. 0

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