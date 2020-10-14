Арбитр Турбин отстранен от работы в РПЛ

Экспертно-судейская комиссия РФС отстранила арбитраминимум на два тура чемпионата России. Об этом заявил глава судейского комитета Ашот Хачатурянц.

«Турбин не получит назначений на ближайшие туры РПЛ. У него была неудовлетворительная оценка после матча "Сочи" — "Ростов", поэтому ближайшие игры он будет работать в ФНЛ», — цитирует Хачатурянца «Р-Спорт».

В матче 10-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом» (4:2) Турбин удалил полузащитника гостей Матиаса Норманна, а после финального свистка показал красную карточку главному тренеру ростовчан Валерию Карпину.

Напомним, что Карпин ранее выразил уверенность в том, что в матче «Сочи» — «Ростов» была однозначная судейская предвзятость. 0