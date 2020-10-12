Верратти: В игре с Польшей Италия показала свой уровень

Полузащитник сборнойпрокомментировал матч сна групповом этапе Лиги наций (0:0).

«В целом, мы провели хорошую игру. На таком тяжелом поле играть в наш футбол непросто, но думаю, что мы все равно могли бы победить. У нас было достаточно возможностей для этого. Теперь с нетерпением жду игры против Нидерландов. У нас хорошие шансы.

Мы не довольны результатом, но эта игра показывает уровень, которого мы достигли, и наши амбиции. Несмотря на то, что матч проходил в Польше, где играть сложно, мы придерживались своей стратегии и атаковали до последних минут», — цитирует Верратти пресс-служба УЕФА.

В турнирной таблице Италия занимает первое место (5 очков), Нидерланды — второе (4 очка), Польша — третье (4 очка), а Босния и Герцеговина — четвертое (2 очка). 0