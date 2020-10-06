Черчесов рассказал, кто виноват в вылете «Динамо» и «Ростова» из Лиги Европы

Главный тренер сборной Россииподелился мнением о неудачах московскогов Лиге Европы.

«Динамо» и «Ростов» не смогли преодолеть квалификацию Лиги Европы. «Динамо»проиграло тбилисскому «Локомотиву», а «Ростов» уступил «Маккаби» из Хайфы.

«Есть уровень Лиги, как таковой. Понятно, что там греха таить, что мы уступаем в этом плане Лигам, входящим в первую пятерку.

Если брать конкретную ситуацию, наверное, больше вопросов к клубам, нежели к Лиге. Потому что играли с командами, не представляющими топ-5.

В тот день и час, по той или иной причине, результата не было», — приводит слова Черчесова пресс-служба РФС. 0