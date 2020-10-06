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    Черчесов рассказал, кто виноват в вылете «Динамо» и «Ростова» из Лиги Европы

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о неудачах московского «Динамо» и «Ростова» в Лиге Европы.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    «Динамо» и «Ростов» не смогли преодолеть квалификацию Лиги Европы. «Динамо»проиграло тбилисскому «Локомотиву», а «Ростов» уступил «Маккаби» из Хайфы.

    «Есть уровень Лиги, как таковой. Понятно, что там греха таить, что мы уступаем в этом плане Лигам, входящим в первую пятерку.

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    • Если брать конкретную ситуацию, наверное, больше вопросов к клубам, нежели к Лиге. Потому что играли с командами, не представляющими топ-5.

    В тот день и час, по той или иной причине, результата не было», — приводит слова Черчесова пресс-служба РФС. 0

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