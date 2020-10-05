«Лион» — «Марсель»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча
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Провансальцы вышли вперед на 16-й минуте, когда Димитри Пайет вошел в штрафную площадь и точным ударом низом поразил ближний угол ворот.
Спустя две минуты Пайет получил прямую красную карточку за то, что наступил на ногу Лео Дюбуа.
«Ткачи» отыгрались на 28-й минуте усилиями Уссема Ауара, реализовавшего пенальти.
Футбол. Франция. Лига 1
Лион — Марсель 1:1
Голы: 0:1 Димитри Пайет (16'), 1:1 Уссем Ауа (пенальти) (28') Лион: Антони Лопеш, Джейсон Денайер, Марсело (Синали Дьоманде, 85'), Лео Дюбуа, Мельвен Бар, Карл Токо Экамби (Райан Шерки, 85'), Уссем Ауа, Тьяго Мендес, Максанс Какере (Бруно Гимарайнс, 69'), Максвелл Корне (Мемфис Депай, 69'), Tino Kadewere (Мусса Дембеле, 77') Марсель: Стив Манданда, Хироки Сакаи, Альваро Гонсалес, Дуйе Чалета-Цар, Жордан Амави, Бубакар Камара (Пап Гуй, 61'), Морган Сансон, Валентин Ронжье, Дарио Бенедетто (Неманья Радоньич, 61'), Димитри Пайет, Флорьян Товен (Максим Лопес, 75') Предупреждения: Дуйе Чалета-Цар (4'), Димитри Пайет (17'), Бруно Гимарайнс (87') Удаление: Димитри Пайет (19')
В турнирной таблице Лиги 1 «Марсель» занимает десятое место (9 очков), а «Лион» — 14-е (7 очков). 0