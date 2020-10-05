«Лион» — «Марсель»: счет матча 1:1, обзор голов

Трансферный дайджест. 22-28 сентября

Переберется ли талант «Боруссии» в «МЮ», сменит ли защитник «Ювентуса» Серию А на АПЛ, кто выиграет борьбу за вундеркинда из «Норвича» и другие трансферные новости последних дней