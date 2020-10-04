Куман рассказал, почему Дембеле не играет за «Барселону»

Главный тренер «Барселоны»рассказал, почему полузащитникне попадает в основной состав команды.

Ранее сообщалось, что Дембеле, пропустивший почти полностью прошлый сезон из-за травм, может перейти на правах аренды в «Манчестер Юнайтед».

«Не могу ничего добавить к тому, о чем говорил раньше. Если есть изменения, то это для чего-то. Если выходит Педри, то это потому, что он заслужил своей работой.

Тринкао тоже заслуживает играть. Демебеле — более глубокий игрок. На данный момент он футболист "Барсы", и это зависит от мышления игрока. Я с ним не разговаривал.

Впереди высокая конкуренции. Ансу опережает Дембеле. Если кто-то недоволен, пусть скажет мне, но я хочу, чтобы люди были счастливы.

Если ты не хочешь быть здесь, скажи мне. Он мне ничего не говорил. Если футболист мне ничего не говорит, у него будет возможность играть», — приводит слова Кумана As. 0