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    Куман рассказал, почему Дембеле не играет за «Барселону»

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    Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман рассказал, почему полузащитник Усман Дембеле не попадает в основной состав команды.

    Лионель Месси и Усман Дембеле
    Лионель Месси и Усман Дембеле

    Ранее сообщалось, что Дембеле, пропустивший почти полностью прошлый сезон из-за травм, может перейти на правах аренды в «Манчестер Юнайтед».

    «Не могу ничего добавить к тому, о чем говорил раньше. Если есть изменения, то это для чего-то. Если выходит Педри, то это потому, что он заслужил своей работой.

    Тринкао тоже заслуживает играть. Демебеле — более глубокий игрок. На данный момент он футболист "Барсы", и это зависит от мышления игрока. Я с ним не разговаривал.

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    • Впереди высокая конкуренции. Ансу опережает Дембеле. Если кто-то недоволен, пусть скажет мне, но я хочу, чтобы люди были счастливы.

    Если ты не хочешь быть здесь, скажи мне. Он мне ничего не говорил. Если футболист мне ничего не говорит, у него будет возможность играть», — приводит слова Кумана As. 0

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