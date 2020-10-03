«Урал» — ЦСКА: счет матча 0:2, обзор голов

одержал победу надв выездном матче десятого тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

На 49-й минуте «армейцы» остались в меньшинстве, когда прямую красную карточку получил Хердур Магнуссон за фол последней надежды.

Еще через три минуты «красно-синие» вышли вперед. Никола Влашич пробил из-за пределов штрафной, мяч после рикошета отскочил к Бактийору Зайнутдинову, который подстроился и пробил в дальний нижний угол.

На 56-й минуте ЦСКА удвоил преимущество. В этот раз Влашич выступил в роли ассистента для Константина Марадишвили.

Футбол. Россия. Премьер-лига Урал — ЦСКА 0:2 Голы: 0:1 Бактийор Зайнутдинов (52'), 0:2 Константин Марадишвили (56') Урал: Илья Помазун, Игорь Калинин, Денис Кулаков, Владимир Рыков, Алексей Алексеевич Герасимов, Андрей Егорычев (Артём Шаболин, 90'), Роман Емельянов (Алексей Евсеев, 63'), Бранко Йовичич, Даниэль Мишкич, Отман Эль-Кабир, Андрей Панюков ЦСКА: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Хёрдур Магнуссон, Вадим Карпов, Никола Влашич (Арнор Сигурдссон, 85'), Бактийор Зайнутдинов, Константин Кучаев (Чидера Эджук, 90'), Константин Марадишвили, Наяир Тикнизян (Алан Дзагоев, 90'), Иван Обляков, Фёдор Чалов (Виктор Васин, 53') Предупреждения: Роман Емельянов (40'), Иван Обляков (72'), Константин Марадишвили (79'), Наяир Тикнизян (80'), Игорь Калинин (81') Удаление: Хёрдур Магнуссон (49')

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает третье место (19 очков), а «Урал» — 11-е (10 очков). 0