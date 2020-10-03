Хавбек ЦСКА назвал «Урал» крепкой командой

Полузащитникподелился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ с

«"Урал" — крепкая команда, которая показывает интересный футбол. Будет нелегко, но мы рассчитываем на победу. Хочется уйти на перерыв для матчей сборных с позитивным настроем», — цитирует Кучаева клубная пресс-служба.

Перед перерывом на матчи сборных сыграем в Екатеринбурге!

⚽ #УралЦСКА

🏆 #РПЛ

⏲ 16:30 мск

🏟 Екатеринбург Арена

📺 Матч Премьер pic.twitter.com/SS5SRCkmSQ — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 3, 2020

Матч «Урал» — ЦСКА состоится в субботу, 3 октября. Начало — в 16:30 по мск.

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