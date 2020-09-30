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    Источник: «Динамо» возглавит иностранный специалист

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    Московское «Динамо» в поиске главного тренера делает ставку на зарубежный рынок, утверждает «Спорт-Экспресс».

    Кирилл Новиков
    Кирилл Новиков

    Отмечается, что этим направлением занимается спортивный директор клуба Желько Бувач.

    Таким образом, в «Динамо» намерены отказаться от возможных вариантов сотрудничества с Курбаном Бердыевым, Юрием Семиным и Александром Бородюком.

  • Официально: «Динамо» приняло отставку Новикова
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    • Напомним, после поражения от «Химок» (0:1) в 9-м туре РПЛ и от тбилисского «Локомотива» (1:2) в Лиге Европы в отставку с поста главного тренера «Динамо» подал Кирилл Новиков. Исполнять его обязанности в ближайшие дни будет тренер «Динамо-2» Александр Кульчий. 0

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