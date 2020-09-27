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    «Арсенал» Тула — «Ростов»: известны стартовые составы

    «Арсенал» Тула — «Ростов»: составы, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны составы тульского «Арсенала» и «Ростова» на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, который пройдет в Туле.

    Игроки «Ростова»
    Игроки «Ростова»

    «Арсенал»: Левашов, Бурлак, Беляев, Сокол, Бауэр, Горбатенко, Ткачев, Эванс Кангва, Костадинов, Кингс Кангва, Ковалев.

    Запасные: Нигматуллин, Шамов, Комбаров, Григалава, Хагуш, Пантелеев, Чаушич, Мохаммед, Громыко, Аджоев, Минаев.

    «Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Осипенко, Ионов, Байрамян, Глебов, Хаджикадунич, Норманн, Хашимото, Шомуродов.

    Запасные: Песьяков, Рудаков, Логашов, Чистяков, Поярков, Ерёменко, Полоз, Долгов, Тошевски.

    Начало матча — в 14:00 мск.

    Коэффициент на победу «Арсенала» — 3,20, на ничью — 3,02, а на победу «Ростова» — 2,50.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0

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