«Арсенал» Тула — «Ростов»: составы, коэффициенты, онлайн

Стали известны составы тульскогона матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, который пройдет в Туле.

«Арсенал»: Левашов, Бурлак, Беляев, Сокол, Бауэр, Горбатенко, Ткачев, Эванс Кангва, Костадинов, Кингс Кангва, Ковалев.

Запасные: Нигматуллин, Шамов, Комбаров, Григалава, Хагуш, Пантелеев, Чаушич, Мохаммед, Громыко, Аджоев, Минаев.

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Осипенко, Ионов, Байрамян, Глебов, Хаджикадунич, Норманн, Хашимото, Шомуродов.

Запасные: Песьяков, Рудаков, Логашов, Чистяков, Поярков, Ерёменко, Полоз, Долгов, Тошевски.

Начало матча — в 14:00 мск.

Коэффициент на победу «Арсенала» — 3,20, на ничью — 3,02, а на победу «Ростова» — 2,50.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0