«Арсенал» Тула — «Ростов»: составы, коэффициенты, онлайн

Игроки «Ростова»
«Ростов»
«Арсенал»: Левашов, Бурлак, Беляев, Сокол, Бауэр, Горбатенко, Ткачев, Эванс Кангва, Костадинов, Кингс Кангва, Ковалев.
Запасные: Нигматуллин, Шамов, Комбаров, Григалава, Хагуш, Пантелеев, Чаушич, Мохаммед, Громыко, Аджоев, Минаев.
«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Осипенко, Ионов, Байрамян, Глебов, Хаджикадунич, Норманн, Хашимото, Шомуродов.
Запасные: Песьяков, Рудаков, Логашов, Чистяков, Поярков, Ерёменко, Полоз, Долгов, Тошевски.
Начало матча — в 14:00 мск.
Коэффициент на победу «Арсенала» — 3,20, на ничью — 3,02, а на победу «Ростова» — 2,50.
Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0