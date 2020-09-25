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    Гол Бурака Йылмаза помог «Лиллю» обыграть «Нант»

    «Лилль» — «Нант»: счет 2:0, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Лилль Нант Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В матче 5-го тура французской Лиги 1 «Лилль» на своем поле выиграл у «Нанта» со счетом 2:0.

    Луис Араухо
    Луис Араухо

    Счет в матче был открыл благодаря автоголу Николаса Паллуа на 43-й минуте. Все вопросы о победителе были сняты на 87-й минуте благодаря точному удару с пенальти турецкого форварда Бурака Йылмаза.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Лилль — Нант 2:0
    Голы: 1:0 Николя Паллуа (автогол) (43'), 2:0 Бурак Йилмаз (пенальти) (87') Лилль: Мик Меньян, Зеки Мехмет Челик, Свен Ботман, Жозе Фонте, Домагой Брадарич, Жонатан Бамба, Луис Араужо (Исаак Лихаджи, 78'), Ренату Саншеш (Бубакари Сумаре, 78'), Бенжамен Андре (Шека, 90'), Джонатан Дэвид (Жонатан Иконе, 64'), Бурак Йилмаз (Юсуф Язиджи, 90') Нант: Альбан Лафон, Фабио да Силва, Андрей Жиротто, Николя Паллуа, Деннис Аппиа, Педро Чиривелья, Маркус Режис Коко (Кадер Бамба, 73'), Имран Луза (Мехди Абейд, 87'), Моузес Саймон, Людовик Блас (Рено Эмон, 87'), Рандаль Коло Муани Предупреждения: Деннис Аппиа (85'), Андрей Жиротто (90')

    «Лилль» продолжает лидировать. У команды 11 очков и 5-матчевая беспроигрышная серия. «Нант» 14-й с пятью очками. У гостей всего одна победа в этом сезоне. 0

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