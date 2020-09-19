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    Примера. «Вильярреал» одолел «Эйбар», «Валенсия» в гостях у «Сельты»

    Обзор матчей второго тура чемпионата Испании по футболу

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    «Вильярреал» — «Эйбар»
    «Вильярреал» — «Эйбар»
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    19 и 20 сентября в испанской Примере пройдут матчи второго тура. Три встречи отложены на более поздний срок.

    «Вильярреал» — «Эйбар» 2:1

    «Вильярреал» одержал победу над «Эйбаром» в домашнем матче второго тура испанской Примеры.

    Встреча, которая прошла на стадионе «Эль Мадригал», завершилась со счетом 2:1.

    Победу «желтой субмарине» принесли Жерар Морено и Пако Алькасер, который отличились на 63-й и 71-й минутах соответственно.

    Единственный гол в составе гостей на 50-й минуте забил Кике.

    Футбол. Испания. Примера
    Вильярреал — Эйбар 2:1
    Голы: 0:1 Энрике Гарсия (50'), 1:1 Херар Морено (63'), 2:1 Пако Алькасер (71') Вильярреал: Серхио Асенхо, Марио Гаспар, Рауль Альбиоль (Софьян Шакла, 78'), Пау Торрес, Альфонсо Педраса (Первис Эступинан, 58'), Даниэль Парехо, Самуэль Чуквезе (Manuel Trigueros, 85'), Франсис Коклен (Висенте Иборра, 58'), Мойсес Гомес, Херар Морено, Пако Алькасер (Такэфуса Кубо, 85') Эйбар: Марко Дмитрович, Педро Бигас, Паулу Оливейра, Рафаэл Суареш (Кевин Родригеш, 84'), Роберто Корреа, Серхио Альварес (Кике Энрике Гонсалес, 89'), Эдуардо Экспозито, Ресио Хосе (Дамиан Кондзёр, 84'), Такаси Инуи, Энрике Гарсия (Серхи Энрич, 84'), Педро Леон (Miguel Atienza, 69') Предупреждения: Ресио Хосе (24'), Франсис Коклен (39')

    В турнирной таблице Примеры «Вильярреал» занимает первое место (4 очка), а «Эйбар» — десятое (1 очко).

    «Хетафе» — «Осасуна»

    19 сентября, 19:30 мск

    «Сельта» — «Валенсия»

    19 сентября, 22:00 мск

    «Уэска» — «Кадис»

    20 сентября, 17:00 мск

    «Леванте» — «Атлетико»


    Матч отложен.

    «Севилья» — «Эльче»


    Матч отложен.

    «Бетис» — «Вальядолид»

    20 сентября, 19:30 мск

    «Гранада» — «Алавес»

    20 сентября, 19:30 мск

    «Реал Сосьедад» — «Реал»

    20 сентября, 22:00 мск

    «Атлетик» — «Барселона»


    Матч отложен 0
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