Бышовец: Перерыв на сборные пошел на пользу «Зениту»

Заслуженный тренерпрокомментировал победунад(3:1) в 7-м туре РПЛ.

«Петербуржцы были очень перегружены после тяжелого прошлого сезона. Вот и подсели питерцы в конце августа, допустив потери очков. Но по игре с "Арсеналом" видно, что перерыв на сборные пошел на пользу. Даже те лидеры, которые уезжали в свои национальные команды и играли за них, за счет смены обстановки вернулись в клуб с новыми эмоциями, а значит, и новыми силами.

Не говоря уже о тех футболистах, которые оставались в команде и две недели спокойно восстанавливались и готовились. Поэтому сейчас мы увидели тот же уверенный в себе "Зенит", что и в начале чемпионата», — цитируют Бышовца «Известия».

«Зенит» набрал 16 очков и вышел в лидеры турнирной таблицы РПЛ. 0