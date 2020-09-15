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    Бышовец: Перерыв на сборные пошел на пользу «Зениту»

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    Заслуженный тренер Анатолий Бышовец прокомментировал победу «Зенита» над «Арсеналом» (3:1) в 7-м туре РПЛ.

    Анатолий Бышовец
    Анатолий Бышовец

    «Петербуржцы были очень перегружены после тяжелого прошлого сезона. Вот и подсели питерцы в конце августа, допустив потери очков. Но по игре с "Арсеналом" видно, что перерыв на сборные пошел на пользу. Даже те лидеры, которые уезжали в свои национальные команды и играли за них, за счет смены обстановки вернулись в клуб с новыми эмоциями, а значит, и новыми силами.

    Не говоря уже о тех футболистах, которые оставались в команде и две недели спокойно восстанавливались и готовились. Поэтому сейчас мы увидели тот же уверенный в себе "Зенит", что и в начале чемпионата», — цитируют Бышовца «Известия».

    «Зенит» набрал 16 очков и вышел в лидеры турнирной таблицы РПЛ. 0

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