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    Гол Нобоа вывел «Сочи» на первое место в РПЛ

    «Ахмат» — «Сочи»: 0:1, обзор гола

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    Грозненский «Ахмат» потерпел домашнее поражение от «Сочи» (0:1) в матче 7-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный мяч был забит на 24-й минуте. Жоаозиньо здорово поборолся и сделал передачу вперёд, Бурмистров отдал на Кристиана Нобоа, который с дальней дистанции вогнал мяч в угол ворот.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ахмат — Сочи 0:1
    Гол: 0:1 Кристиан Нобоа (24') Ахмат: Гиорги Шелия, Мирослав Богосавац, Зоран Нижич, Максим Ненахов (Олег Иванов, 76'), Александр Пуцко, Бернард Бериша, Исмаэл Силва Лима (Антон Олегович Швец, 85'), Артём Тимофеев (Идрис Умаев, 85'), Marat Bystrov, Андрес Понсе (Георгий Мелкадзе, 65'), Владимир Ильин (Евгений Харин, 65') Сочи: Сослан Джанаев, Сергей Терехов, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Эльмир Набиуллин, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Тимофей Маргасов, Никита Бурмистров, Жоаозиньо (Артур Юсупов, 73'), Александр Руденко (Danil Prutsev, 73') Предупреждения: Никита Бурмистров (39'), Тимофей Маргасов (90')

    После этой игры «Сочи» набрал 15 очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» с десятью очками занимает седьмое место.

    В следующем туре «Сочи» на выезде сыграет против «Арсенала», а «Ахмат» в гостях встретится с «Динамо». 0

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