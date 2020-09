на своем официальном сайте представил третий комплект формы на сезон-2020/21.

Футболка выполнена в черном и сером цветах с шахматным узором. Логотип титульного спонсора сделан белым, а эмблема клуба, номер и фамилия игрока — красными. Воротник выполнен в этих же цветах. Шорты будут черными.

Техническим спонсором мерсисайдцев начиная с этого сезона является американская фирма Nike.

Inspired by those famous European nights…

Our third kit has arrived 👌