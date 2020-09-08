Ван Дейк: Сборной Нидерландов не стоит беспокоиться из-за одного плохого тайма

Защитник сборнойпрокомментировал поражение от(0:1) в матче Лиги наций.

«Последние два с половиной года мы заслуживали похвалы, так что одно поражение и, по сути, один плохо проведенный тайм не должны нас беспокоить.

Некоторые наши игроки только вернулись из отпуска и впервые провели два матча по 90 минут, причем за три дня. Мы хотим играть лучше, но я далек от паники.

Думаю, соперник был голоднее и действовал острее, а мы не смогли прессинговать их, особенно в первом тайме. Разрывы между линиями порой были огромными.

Во второй половине мы немного выправили игру, стали больше прессинговать, создавали опасные моменты, но, увы, проиграли», — цитирует ван Дейка официальный сайт УЕФА. 0