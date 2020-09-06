Кудряшов назвал пропущенные голы в матче с Венгрией вопросом психологии

Защитник сборной Россиирассказал, почему команда пропустила два гола в матче Лиги наций с Венгрией (3:2).

«Наверное, это вопрос психологии. Быстрый третий гол нас немного успокоил, а на этом уровне такое не прощают. Но хочется сказать спасибо ребятам, что дотерпели и заработали важные три очка.

Единственный плюс того, что нет зрителей, — это возможность слышать подсказки партнеров и тренерского штаба. Все остальное — минусы. Все ребята хорошо подсказывали, в этом плане у нас проблем нет.

С выходом Караваева схема осталась та же, нужно было освежить игру. По сборной и России соскучился, рад быть здесь», — сказал Кудряшов в эфире телеканала «Матч Премьер». 0