Вильмар Барриос: Не верьте слухам, я счастлив в «Зените»

Полузащитникзаявил, что счастлив в команде и не собирается покидать клуб в ближайшее время.

«Не верьте слухам, я счастлив в "Зените" и в Санкт-Петербурге. Мы с моей семьей отлично адаптировались в городе. Я полностью сконцентрирован на том, чтобы завоевать еще больше трофеев и отлично выступить в Лиге чемпионов с этим клубом», — приводит слова Барриоса ТАСС.

Ранее сообщалось, что Барриос намерен уйти в АПЛ. Якобы он заинтересовал «Арсенал» и «Брайтон».

Напомним, что Барриос пришел в клуб в 2019 году, подписав контракт на 3,5 года. За «Зенит» в общей сложности он отыграл 55 матчей. 0