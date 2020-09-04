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    Вильмар Барриос: Не верьте слухам, я счастлив в «Зените»

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    Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос заявил, что счастлив в команде и не собирается покидать клуб в ближайшее время.

    Вильмар Барриос
    Вильмар Барриос

    «Не верьте слухам, я счастлив в "Зените" и в Санкт-Петербурге. Мы с моей семьей отлично адаптировались в городе. Я полностью сконцентрирован на том, чтобы завоевать еще больше трофеев и отлично выступить в Лиге чемпионов с этим клубом», — приводит слова Барриоса ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Барриос намерен уйти в АПЛ. Якобы он заинтересовал «Арсенал» и «Брайтон».

    Напомним, что Барриос пришел в клуб в 2019 году, подписав контракт на 3,5 года. За «Зенит» в общей сложности он отыграл 55 матчей. 0

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