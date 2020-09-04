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    Коутиньо вернулся к тренировкам с «Барселоной»

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    Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо вернулся к тренировкам с «Барселоной», сообщает пресс-служба каталонцев.

    Коутиньо
    Коутиньо

    Ранее новый главный тренер «Барсы» Роналд Куман заверил Коутиньо, что рассчитывает на него в своей команде.

    Напомним, в минувшем сезоне 28-летний бразилец выступал за мюнхенскую «Баварию» на правах аренды.

    Он провел за «Баварию» 38 официальных матчей, забил 11 мячей и отдал девять голевых передач. Вместе с командой бразилец стал чемпионом Германии, обладателем Кубка страны и победителем Лиги чемпионов.

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