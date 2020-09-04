Коутиньо вернулся к тренировкам с «Барселоной»

Ранее новый главный тренер «Барсы» Роналд Куман заверил Коутиньо, что рассчитывает на него в своей команде.
Напомним, в минувшем сезоне 28-летний бразилец выступал за мюнхенскую «Баварию» на правах аренды.
📍 Ciutat Esportiva— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 4, 2020
⚽️ @Phil_Coutinho has joined preseason training pic.twitter.com/4TaWcgbIsd
Он провел за «Баварию» 38 официальных матчей, забил 11 мячей и отдал девять голевых передач. Вместе с командой бразилец стал чемпионом Германии, обладателем Кубка страны и победителем Лиги чемпионов.