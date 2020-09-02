выступает с предложением о создании третейского суда по работе арбитров в российском футболе.

В «Уфе» предложили создать третейский суд для арбитров globallookpress.com 10 000 Фрибет новичкам Играть!

«Мы предлагаем создать некое подобие третейского суда, соберем людей, мнение которых не вызывает ни у кого сомнений. Пусть они разбирают эпизоды или, хотя бы, дают оценку. Есть такие суды в разных отраслях, пусть у нас тоже будет.

Пусть люди, чье мнение не вызывает сомнений в неангажированности, высказываются и это служит основанием хотя бы для дискуссии. Сейчас мы говорим одно, нам говорят другое, и правыми по букве закона оказываются те, кто нас судит, потому что они определяют эту букву. И эта проблема никуда не исчезает», — цитирует председателя совета директоров уфимцев Ростислава Мурзагулова ТАСС.

Напомним, 23 августа после игры четвертого тура между «Уфой» и «Ростовом» (0:1) Мурзагулов заявил, что клуб готов сняться с чемпионата России в случае повторения подобного судейства и будет добиваться того, чтобы арбитр Михаил Вилков прошел проверку на полиграфе. 0