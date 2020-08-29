РФС признал ошибочными удаление Барриоса и еще две красные карточки в 5-м туре РПЛ

Экспертно-судейская комиссия РФС признала необоснованными сразу три удаления игроков в матчах 5-го тура чемпионата России.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ошибочными признаны красные карточки динамовцу Дмитрию Скопинцеву и зенитовцу Вильмару Барриосу («Динамо» — «Зенит» — 1:0, 5-й тур, арбитр Станислав Васильев), а также игроку грозненской команды Антону Швецу («Локомотив» — «Ахмат» — 2:3, 5-й тур, арбитр Игорь Панин).

Контрольно-дисциплинарный комитет не стал дисквалифицировать Скопинцева и Швеца. Их наказания аннулированы, и они смогут сыграть в 6-м туре.

В то же время Барриос пропустит матч с «Локомотивом», так как отменены могут быть только прямые красные карточки, тогда как игрок «Зенита» получил второй «горчичник». 0