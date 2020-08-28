В «Зените» рассказали о травме Дриусси

Генеральный директор «Зенита»рассказал о состоянии здоровья нападающего

«Мы сделали МРТ, сейчас консультируемся с ведущими европейскими специалистами. Заключение будет готово в течение недели. Надеюсь, что худшего варианта нам удастся избежать.

Отзаявка Дриусси, чтобы освободить место под еще одного легионера? Ну, как вы себе это представляете? Одного отзаявил на месяц, а потом другого на месяц? Так не бывает.

Новое соглашение? У Дриусси действующий контракт на два года. Давайте сначала определим, сколько займет восстановление, а потому уже будем обсуждать все остальное», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс». 0