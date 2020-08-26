«СКА-Хабаровск» в серии пенальти вышел в 1/32 финала Кубка России

Игроки «СКА-Хабаровска»
fcska.ru
Встреча прошла в Хабаровске.
В основное время матча команды не выявили победителя, а по пенальти «СКА-Хабаровск» победил со счетом 8:7.
Кубок России, 1/64 финала
«СКА-Хабаровск» — «Факел» — 0:0 . Пенальти — 8:7
Серия пенальти: 0:0 — Коробов (вратарь), 0:0 — Иванков (мимо), 0:0 — Мазуров (вратарь), 0:0 — Эльмурзаев (мимо), 0:1 — Акбашев, 1:1 — Большаков, 1:2 — Дашаев, 2:2 — Батюнин, 2:3 — Григорьев, 3:3 — Базелюк, 3:4 — Никитин, 4:4 — Кенесов, 4:5 — Мастерной, 5:5 — Квеквескири, 5:6 — Соловьев, 6:6 — Мануйлов, 6:7 — Глущенков, 7:7 — Горулев, 7:7 — Кортнев (вратарь), 8:7 — Сугробов