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    «СКА-Хабаровск» в серии пенальти вышел в 1/32 финала Кубка России

    Футбол Футбол России Кубок России СКА-Хабаровск
    «СКА-Хабаровск» преодолел третий раунд Кубка России, обыграв в серии пенальти «Факел».

    Игроки «СКА-Хабаровска»
    Игроки «СКА-Хабаровска»

    Встреча прошла в Хабаровске.

    В основное время матча команды не выявили победителя, а по пенальти «СКА-Хабаровск» победил со счетом 8:7.

    Кубок России, 1/64 финала
    «СКА-Хабаровск» — «Факел» — 0:0 . Пенальти — 8:7
    Серия пенальти: 0:0 — Коробов (вратарь), 0:0 — Иванков (мимо), 0:0 — Мазуров (вратарь), 0:0 — Эльмурзаев (мимо), 0:1 — Акбашев, 1:1 — Большаков, 1:2 — Дашаев, 2:2 — Батюнин, 2:3 — Григорьев, 3:3 — Базелюк, 3:4 — Никитин, 4:4 — Кенесов, 4:5 — Мастерной, 5:5 — Квеквескири, 5:6 — Соловьев, 6:6 — Мануйлов, 6:7 — Глущенков, 7:7 — Горулев, 7:7 — Кортнев (вратарь), 8:7 — Сугробов
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